Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   30 Year Old Man Drowns in Aami River While Fishing SDRF Launches Search Operation

गोरखपुर: आमी नदी में मछली पकड़ने गया 30 वर्षीय युवक डूबा, तीन घंटे बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम; तलाश जारी

Mon, 09 Nov 2026 06:05 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 09 Nov 2026 06:05 PM IST
सार

बेलीपार थाना क्षेत्र में सोमवार को आमी नदी में मछली पकड़ने गया 30 वर्षीय युवक डूब गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। युवक की पहचान कौड़ीराम निवासी झूरी पासवान के रूप में हुई है।

विज्ञापन
30 Year Old Man Drowns in Aami River While Fishing SDRF Launches Search Operation
आमी नदी में डूबे युवक की तलाश जारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बेलीपार थाना क्षेत्र में सोमवार को आमी नदी में मछली पकड़ने गया 30 वर्षीय युवक डूब गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। युवक की पहचान कौड़ीराम निवासी झूरी पासवान (30) पुत्र लोरिक पासवान के रूप में हुई है।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, झूरी पासवान सोमवार को आमी नदी में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और नदी में उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन सफलता नहीं मिली।

विज्ञापन

सूचना मिलने के करीब तीन घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद नदी में युवक की तलाश शुरू की गई। समाचार लिखे जाने तक युवक का पता नहीं चल सका था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed