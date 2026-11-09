स्मृतिशेष: पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का गोरखपुर से था पुराना नाता, पिता रहे थे जिले के डीएम

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दिवंगत पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि का गोरखपुर से पुराना नाता था। उनके पिता पंडित सूरत नारायण मणि त्रिपाठी मूल रूप से देवरिया के थे। वे गोरखपुर के जिलाधिकारी रहे और गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में भी उनका योगदान रहा। वे दो बार एमएलसी चुने गए और गोरखपुर में ही आवास बनाकर रहने लगे। उनके बेटे लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि भी सेवा काल के दौरान अक्सर गोरखपुर आते रहे और देवरिया से सांसद बनने के बाद अक्सर यहीं रहते थे।

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जून 2026 में मुख्यमंत्री योगी ने की थी मुलाकात जून 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास पर मुलाकात की थी। जब लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि अस्वस्थ चल रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल जाना और किसी भी

जरूरत के लिए मदद की पेशकश की थी। उस दौरान श्रीप्रकाश मणि के बेटे और वर्तमान सांसद शशांक मणि भी मौजूद थे।





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