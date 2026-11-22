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नर्सरी दाखिला के लिए स्कूल सोमवार से मानंदड करेंगे अपलोड
दिल्ली के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नर्सरी (बाल वाटिका-1), एलकेजी (बाल वाटिका-2), यूकेजी(बाल वाटिका-3) और पहली कक्षा में दाखिला को लेकर स्कूल सोमवार से दाखिला मानदंड मॉड्यूल पर अपलोड कर सकेंगे। दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा की करीब एक लाख से अधिक सीटों पर दाखिला को लेकर कार्यक्रम जारी हो गया है। एक दिसंबर से अभिभावक बच्चे के दाखिला के लिए आवेदन कर सकेंगे। दाखिला के लिए पंजीकरण शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है।
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