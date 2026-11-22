1 of 5 असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद - फोटो : PTI

आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को एकजुट होकर चुनौती देने के लिए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' में शामिल होने के द्वार इन दलों के लिए खुले हैं। नगीना सांसद आजाद ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में यह बात कही।

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भाजपा को हराने के लिए बड़े गठबंधन की जरूरत

आजाद ने बताया कि उन्होंने सभी विपक्षी दलों से गठबंधन बनाने के लिए संपर्क किया था। उन्होंने जिम्मेदार नेताओं को औपचारिक संदेश भी भेजे थे। जब उन्हें लगा कि वे साथ नहीं आना चाहते, तो उन्होंने अलग मोर्चा बनाने का फैसला किया। उनका अनुभव बताता है कि भाजपा को हराने के लिए बड़े वोट शेयर वाले बड़े गठबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने 2017 और 2022 के चुनावों का उदाहरण दिया। आजाद ने सपा-कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे 2017, 2019, 2022 और 2024 में भी गंभीर नहीं थे। उन्होंने कहा कि इन विपक्षी दलों में भाजपा को रोकने की इच्छा नहीं है। गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार होते हैं, लेकिन इन नेताओं को कोई कष्ट नहीं होता।

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बसपा और आजाद समाज पार्टी की स्थिति

आजाद ने दावा किया कि मायावती के नेतृत्व वाली बसपा में लोगों का विश्वास कम हुआ है। उन्होंने बताया कि 2007 में बसपा का वोट शेयर 30 फीसदी था, जो अब घटकर नौ फीसदी रह गया है। यह 21 फीसदी का अंतर दर्शाता है कि चुनाव दर चुनाव लोगों का विश्वास घटा है। उन्होंने कहा कि आज बसपा का लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इसके विपरीत, आजाद समाज पार्टी का समर्थन आधार लगातार बढ़ रहा है।

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4 of 5 चंद्रशेखर आजाद - फोटो : PTI

'बी-टीम' आरोपों का खंडन और अन्य दलों पर हमला

आजाद ने अपनी पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को भाजपा की 'बी-टीम' कहने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे टिप्पणी करने वालों को जवाब देंगे, क्योंकि यह तर्क संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि 2022 में कांग्रेस ने सपा के खिलाफ 399 सीटों पर चुनाव लड़ा और करीब 300 सीटों पर जमानत जब्त हुई। उन्होंने पूछा कि क्या तब कांग्रेस 'बी-टीम' थी। आजाद ने सपा द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये नेता सत्ता को अपनी पैतृक संपत्ति मानते हैं।

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5 of 5 सांसद चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के नेता - फोटो : अमर उजाला