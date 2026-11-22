गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के सक्रिय सदस्य पवन कुमार उर्फ मक्खी (38) को आउटर नॉर्थ जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक प्रॉपर्टी कारोबारी को अगवा कर पिस्टल के दम पर धमकाने और पुराने आपराधिक मामले में समझौता करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। आरोपी ने कारोबारी को जान से मारने की धमकी देकर उससे जबरन समझौते पर हस्ताक्षर करा लिए थे। मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, जबकि पवन फरार चल रहा था।

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