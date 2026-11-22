द्वारका जिले के नासिरपुर गांव में रविवार सुबह कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्टरी और उसके स्टोरेज में आग लग गई। आग की सूचना सुबह 9:55 बजे दमकल विभाग को मिली। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की नौ गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।

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दमकल अधिकारियों के मुताबिक, खसरा नंबर 440 स्थित फैक्टरी में लगी आग पर दोपहर 11:50 बजे तक काबू पा लिया गया था। इसके बाद दोपहर 12:35 बजे ऑपरेशन बंद करने का संदेश दिया गया। हालांकि, मौके पर कूलिंग का काम जारी रहा। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।