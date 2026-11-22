छत्रु की पहले से तीन बेटियां, वंश चलाने के लिए थी बेटे की चाह

पेशे से किसान छत्रु के यहां तीन बेटियां हैं। उसे अपना वशं चलाने की चिंता थी। पहले से तीन बेटियां होने के कारण उसे बच्चा गोद भी नहीं मिल सकता था। करीब एक साल पहले ऋषिपाल से उन्होंने इसका जिक्र किया था। ऋषिपाल ने उनको बच्चे का इंतजाम करके लाने का वादा किया था। बदले में दंपती ने ऋषिपाल को एक लाख रुपये देने का वादा किया था। बच्चा लाने के बाद दंपती ने दो-तीन दिन में पैसे देने की बात की थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर पुलिस ऋषिपाल और दंपती तक पहुंच गई और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।