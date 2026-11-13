ई-रिक्शा चालकों को बेहोश कर लूटपाट करने वाले गिरफ्तार

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दिल्ली के मंगोलपुरी थाना पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उनके वाहन लूटने वाले दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपी इनका चचेरा भाई है। आरोपी पहले चालकों को नशीला पदार्थ या गोलियां मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश करते थे और फिर उनका ई-रिक्शा व मोबाइल लेकर फरार हो जाते थे। एक वारदात के दौरान आकाश नाम के चालक की मौत हो गई थी।

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