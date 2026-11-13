Delhi NCR News: कुश्ती में योगदान के लिए विरेंद्र कुमार बजाड़ को मिलेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार

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विरेंद्र कुमार बजाड़ ने कुश्ती में योगदान से खेल जगत में विशेष पहचान बनाई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को उनके उत्कृष्ट प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को तैयार करने में दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। समारोह 15 नवंबर को दोपहर एक बजे पल्ला बख्तावरपुर रोड स्थित टाइम फार्म में होगा। संवाद

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नई दिल्ली। कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और खेल जगत को दी गई अमूल्य सेवाओं के लिए विरेंद्र कुमार बजाड़ को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, समाज और ग्राम हिरणकी में खुशी और गर्व का माहौल है।