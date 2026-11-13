दिल्ली: छठ की खरीदारी से गुलजार हुए बाजार

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छठ महापर्व की आस्था और उत्साह ने राजधानी दिल्ली के बाजारों में रौनक बढ़ा दी है। पर्व की तैयारियों में जुटे श्रद्धालु टोकरी, दौरा, सूप, गन्ना, आंवला, मेवा, केला, नारियल और पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शुक्रवार को पहाड़गंज के नेहरू बाजार में महिलाओं ने छठ पूजा के सामान की खरीदारी की। आइए जानें पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों रखा जाता है यह व्रत और क्या है इसका महत्व?

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