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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आईसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सीएम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और कार्रवाई पर जोर दिया। संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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