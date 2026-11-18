{"_id":"6afd4e8c4e0a8de81f08630c","slug":"video-chief-minister-rekha-gupta-held-a-meeting-regarding-the-pollution-situation-in-delhi-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की बैठक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की बैठक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आईसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सीएम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और कार्रवाई पर जोर दिया। संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।