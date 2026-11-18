राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इन आरोपों में कॉपीराइट अधिनियम के तहत अपराध भी शामिल हैं। ये आरोप सीबीआई की मुख्य और पूरक आरोप पत्रों में दर्ज अपराधों को कवर करते हैं।

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अदालत ने आरोपों को औपचारिक रूप से तय करने के लिए शनिवार, 21 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। उस दिन सभी 14 आरोपियों को अदालत में भौतिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।मामले में आरोपित व्यक्तियों में मांगी लाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, मनीषा वाघमारे, मनीष मंधारे, मनीषा हवालदार, पी.वी. कुलकर्णी, रघुनाथ मोटेगांवकर, मनोज शिरूरे, शुभम खैरनार, शेषराव बजरंग सूर्यवंशी, यश यादव, धनंजय लोखंडे और तेजस हर्षद कुमार शाह शामिल हैं।गौरतलब है कि नीट यूजी देश की प्रमुख चिकित्सा प्रवेश परीक्षा है, और इसके पेपर लीक होने की घटना ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। सीबीआई ने इस मामले में विस्तृत जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किए थे। आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें गवाहों और साक्ष्यों की जांच की जाएगी।