दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इंटरनेट पर प्रसारित उन वीडियो की जांच करे और उन्हें हटाने पर विचार करे, जिनमें दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा, एक अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा वकीलों के खिलाफ एके-47 के इस्तेमाल की धमकी देने का भी आरोप है।

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