दिल्ली में आज दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। इसके चलते आउटर रिंग रोड पर वजीराबाद फ्लाईओवर से सलीमगढ़ वाई-पॉइंट तक और शमनाथ मार्ग, मॉल रोड, सुधीर बोस मार्ग, छात्रा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड, जीटीबी मार्ग, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी रोड, डॉ. कर्णवाल मार्ग और महात्मा गांधी मार्ग पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

विज्ञापन