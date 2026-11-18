विवेक विहार के ज्वाला नगर इलाके में मंगलवार दो मंजिला मकान गिरने के मामले में पुलिस ने मकान मालिक सुरेंद्र सिंह और उसके भाई वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ लापरवाहीं से हुई मौत का मामला दर्ज किया गया है, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

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शाहदरा जिले के विवेक विहार स्थित ज्वाला नगर में मंगलवार सुबह दो मंजिला पुराना और जर्जर मकान जमींदोज हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस व दमकल विभाग को सूचना देने के बाद पड़ोसी बचाव में जुट गए। बाद में रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। मलबे से चार साल के बच्चे समेत कुल 7 लोगों को निकाला गया। अस्पताल ले जाने पर देवांश उर्फ लड्डू (4) और पिंटू (35) को मृत घोषित कर दिया गया। घायल हुए अमन उर्फ डब्बा (18), पिंटू का छोटा भाई विकास उर्फ विकेश (32), आकाश (25), दिलीप उर्फ डिंपा (22) और देवांश की मां खुशबू (27) का डॉ. हेडगेवार अस्पताल में उपचार चल रहा है।शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि करीब 30 गज के मकान की छत को गाटर-पटिया से बनाया गया था। मकान 40 साल से अधिक पुराना होने के अलावा रेलवे लाइन के ठीक किनारे था। ट्रेनें गुजरने पर मकान में कंपन होती थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि पुराना-जर्जर मकान कंपन सह न सका और जमींदोज हो गया।हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे ज्वाला नगर की गली नंबर-6 में हुआ। यहां करीब 1000 गज के एक पूरे परिसर में छह से सात मकान 25 से 30 गज के बने हुए हैं। इन सभी में अलग-अलग किरायेदार रहते हैं। जो मकान गिरा, उसके ग्राउंड फ्लोर को आगरा निवासी पिंटू नामक नमकीन-गजक बनाने वाले ठेकेदार ने किराये पर लिया हुआ था।पहली मंजिल पर देवांश और खुशबू का परिवार रहता है। ज्यादातर मकानों की छत को गाटर-पटिया से बनाया गया है। मंगलवार को अचानक एक मकान छत के साथ भरभराकर गिर गया। हादसे के समय ग्राउंड फ्लोर पर पिंटू अपने दिव्यांग भाई विकास के अलावा कारीगर आकाश, दिलीप और अमन के साथ मौजूद था। पहली मंजिल पर खुशबू और उसका बेटा देवांश ही मौजूद थे।