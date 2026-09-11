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नूंह में एसआईआर-2026 की समीक्षा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने लिया मतदाता पुनरीक्षण कार्यों का जायजा

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 11 Sep 2026 09:14 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 09:14 PM IST







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हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने शुक्रवार को नूंह पहुंचकर एसआईआर-2026 के तहत मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों और बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा मतदाताओं को जारी नोटिस पर कार्रवाई की जानकारी ली। ... और पढ़ें

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