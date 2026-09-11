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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Convict sentenced to 20 years in Nuh minor girl abduction case

नूंह: नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में दोषी को 20 साल की सजा, पीड़िता को चार लाख मुआवजा

Fri, 11 Sep 2026 09:14 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Fri, 11 Sep 2026 09:14 PM IST
Convict sentenced to 20 years in Nuh minor girl abduction case
नूंह जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में आरोपी राम किशोर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नूंह को 4 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
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