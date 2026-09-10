विदेशी युवती से रिजॉर्ट में हैवानियत: लिव-इन में रहते थे, फिर एक वादे पर तीन दिन बनाया हवस का शिकार, अब मुकरा

पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस मामले में मोहम्मदपुर अहीर थाना प्रभारी सचिन कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस पीड़िता के बयान और रिसोर्ट के रिकॉर्ड के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है।