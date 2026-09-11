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नूंह: दमकल और नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में उतरा सर्व कर्मचारी संघ

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 11 Sep 2026 06:39 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 06:39 PM IST







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नगर पालिका और दमकल विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और सीआईटीयू ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को हड़ताल स्थल पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और जेजेपी नेता नासिर हुसैन ने पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। ... और पढ़ें

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