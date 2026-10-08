{"_id":"6ac78b74b790a7e1fa0fd32e","slug":"video-students-were-informed-about-cybercrime-and-women-safety-regulations-at-police-pathshala-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस की पाठशाला: एसीपी ने कानून व पुलिस के सम्मान के साथ यातायात नियमों का पालन करने की सीख दी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित राम-ईश इंटरनेशनल स्कूल में बृहस्पतिवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से ‘पुलिस की पाठशाला’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार ने छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, यातायात नियम और आपात स्थिति में पुलिस से मदद लेने के तरीकों की जानकारी दी। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। लोगों को यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने तथा निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की सलाह दी गई। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करती है, इसलिए किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें और जांच में सहयोग करें। उन्होंने युवाओं से नियमों का पालन कर जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल शिखा सिंह, ट्रैफिक कांस्टेबल कपिल कुमार मौजूद रहे।

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