{"_id":"6acb86e562dccc26c40b0234","slug":"video-work-begins-on-incomplete-storm-water-drain-in-gurugram-sector-37c-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम सेक्टर-37 सी में अधूरे बरसाती नाले पर काम शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम सेक्टर-37सी में मास्टर रोड के साथ कई साल से अधूरे पड़े बरसाती नाले का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कोरोना ऑप्टस सोसाइटी के पास करीब 150 मीटर के मिसिंग लिंक को पाइपलाइन बिछाकर पूरा किया जा रहा है। इसके बनने से बरसाती पानी की निकासी बेहतर होगी और सड़क पर जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना ऑप्टस सोसाइटी के पास करीब 150 मीटर लंबे नाले का निर्माण कई साल से अधूरा था। अब इस हिस्से को कंकरीट का नाला बनाने के बजाय पाइपलाइन बिछाकर पूरा किया जा रहा है।

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