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बच्चों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सवाल पूछने, सोचने और अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। जब विद्यार्थी बिना किसी डर के अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हैं, तभी सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। शिक्षक का काम सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि बच्चों में समझ, आत्मविश्वास और सीखने की आदत विकसित करना भी है। रोजाना बच्चों से एक नया सवाल पूछें और उन्हें उसका जवाब स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करें। छोटी-छोटी जिज्ञासाएं ही आगे चलकर बड़े ज्ञान का आधार बनती हैं। बच्चों की गलतियों पर डांटने के बजाय उन्हें समझाएं कि गलती करना भी सीखने का हिस्सा है। उनकी कोशिशों की सराहना करें और सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर दें। इससे कक्षा में सकारात्मक माहौल बनेगा और विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। - मीनू शर्मा, टीजीटी विज्ञान, राजकीय विद्यालय फतेहपुर चंदीला