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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सर्दियों के मौसम और लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ व लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे विभाग ने अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाने का निर्णय लिया है। गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर ठहराव करके गुजरने वाली पांच जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में दिसंबर से मार्च 2027 तक अस्थायी अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। रेलवे के इस निर्णय से गुरुग्राम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश व गुजरात की ओर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी।प्रमुख ट्रेनों में डिब्बे बढ़ने से शादी-ब्याह के सीजन और छुट्टियों के दौरान सफर करने वाले लोगों को परिवार वालों के साथ सफर करने में राहत मिलेगी। लालगढ़-दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन नंबर 22471/72 में एक दिसंबर से 2 जनवरी 2027 तक एक साधारण श्रेणी के डिब्बे की बढ़ोतरी की है। दिल्ली सराय रोहिल्ला-उदयपुर सिटी ट्रेन नंबर-20473/74 में एक दिसंबर से एक जनवरी 2027 तक साधारण श्रेणी के एक डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की है।साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर-19409/10 ट्रेन में 3 दिसंबर से 29 मार्च तक एक थर्ड एसी व एक द्वितीय शयनयान श्रेणी के डिब्बे की बढ़ोतरी की है। साबरमती-नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन नंबर-12957/58 में एक दिसंबर से एक जनवरी 2027 तक एक थर्ड एसी डिब्बे को अस्थायी तौर पर बढ़ाया है। दिल्ली सराय रोहिल्ला-सीकर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर-14713/14 में 2 दिसंबर से एक जनवरी 2027 तक एक थर्ड एसी, एक द्वितीय शयनयान श्रेणी व एक साधारण श्रेणी के डिब्बे की बढ़ोतरी की है। लंबी दूरी की पांचों ट्रेनों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है।