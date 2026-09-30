{"_id":"6abd4082844fcd7b6907569a","slug":"video-vehicles-driving-in-wrong-direction-on-dwarka-expressway-are-causing-accidents-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"द्वारका एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में चलने वाले वाहन बन रहे हादसों का कारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में साइबर सिटी में द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर यातायात नियमों को ताक पर रखकर दौड़ने वाले वाहन मासूम जिंदगियों के लिए काल बन रहे हैं। कुछ मिनटों का समय व पेट्रोल बचाने के चक्कर में वाहन चालक न सिर्फ अपनी, बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। यातायात पुलिस द्वारा सख्त हिदायत और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद वाहन चालक बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को गलत दिशा में चलने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी।

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