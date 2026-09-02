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गुरुग्राम में वाटिका चौक, नरसिंहपुर, खेड़कीदौला चौक और रामपुरा चौक बने खतरनाक ब्लैक स्पॉट
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाटिका चौक, नरसिंहपुर, खेड़कीदौला चौक और रामपुरा चौक खतरनाक ब्लैक स्पॉट में शामिल हैं। इन चौक पर वाहन चालकों की गलती के कारण सड़क हादसे होते रहते हैं। बुधवार की दोपहर को अमर उजाला की टीम ने इन चौक की पड़ताल की कई तो कई खामियां सामने आई। हाईवे व चौक पर खामियों के चलते लोग हादसों का शिकार होकर दम तोड़ते हैं। यातायात पुलिस के अधिकारी दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम व सड़क हादसों में कमी लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत दावों को अलग दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस द्वारा ब्लैक स्पॉट पर हादसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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