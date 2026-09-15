{"_id":"6aa926db314341dc1903f06a","slug":"video-sewer-network-in-gurugram-to-improve-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में बेहतर होगा सीवर नेटवर्क: अधूरे सीवर लिंक का निरीक्षण, प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने दिए निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास तेजी से विकसित हो रहे सेक्टरों में अधूरे सीवर नेटवर्क को पूरा करने के लिए अब जीएमडीए वैकल्पिक रूट तलाशेगा। शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने सेक्टरों में सीवर के मिसिंग लिंक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेक्टर-87/91 और 84/88 के बीच करीब 170 मीटर, सेक्टर-81/86 और 83/84 के बीच करीब 100 मीटर तथा सेक्टर-85/86 में करीब 30 मीटर के अधूरे सीवर लिंक की स्थिति देखी गई। हाईकोर्ट में मामले लंबित होने के कारण सीवर नेटवर्क का काम प्रभावित है। सलाहकार ने कहा कि प्रमुख सेक्टर सड़कों का निर्माण केवल सड़क तक सीमित नहीं होना चाहिए।

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