{"_id":"6a906e603812cef9410cabbd","slug":"video-rush-to-return-home-for-raksha-bandhan-crowds-throng-railway-and-metro-stations-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"रक्षाबंधन पर घर लौटने की होड़, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों से राखी बंधवाने और परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए जिले में नौकरी करने वाले लोगों और छात्रों ने घरों की ओर रुख किया। इसके चलते बृहस्पतिवार दोपहर बाद रेलवे स्टेशन और शहर के पांचों मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। ट्रेनों और मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से स्टेशनों पर दिनभर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक चहल-पहल रही।

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