{"_id":"6a904fe7b204b983310f3d43","slug":"video-st-xavier-school-gurugram-crowned-overall-swimming-champion-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में सेंट जेवियर्स स्कूल बना ओवरऑल तैराकी चैंपियन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम सेक्टर-86 स्थित एमिटि इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित दो दिवसीय अंतर-विद्यालय तैराकी प्रतियोगिता में सेंट जेवियर्स स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। प्रतियोगिता में गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर के 35 स्कूलों के 377 युवा तैराकों ने हिस्सा लिया। अलग-अलग आयु वर्गों में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले।

... और पढ़ें