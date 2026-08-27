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गुरुग्राम : पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई की अग्रिम जमानत खारिज, जानें क्या है पूरा मामला

Thu, 27 Aug 2026 08:32 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 08:32 PM IST
सार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। उन पर करोड़ों रुपये के प्लॉट धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। यह धोखाधड़ी एक मृत व्यक्ति के नाम पर की गई थी।

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Anticipatory bail plea of former Chief Minister Bhajan Lal daughter Roshni Bishnoi rejected here are details
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। उन पर करोड़ों रुपये के प्लॉट धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। यह धोखाधड़ी एक मृत व्यक्ति के नाम पर की गई थी। रोशनी बिश्नोई पर इस धोखाधड़ी में संलिप्तता का आरोप लगा है। इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी 5 सितंबर 2023 को दर्ज हुई थी। प्राथमिकी सेक्टर-14 थाना में दर्ज की गई थी।

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