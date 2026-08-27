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गुरुग्राम : पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई की अग्रिम जमानत खारिज, जानें क्या है पूरा मामला
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
Published by: Digvijay Singh
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:32 PM IST
सार
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। उन पर करोड़ों रुपये के प्लॉट धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। यह धोखाधड़ी एक मृत व्यक्ति के नाम पर की गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। उन पर करोड़ों रुपये के प्लॉट धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। यह धोखाधड़ी एक मृत व्यक्ति के नाम पर की गई थी। रोशनी बिश्नोई पर इस धोखाधड़ी में संलिप्तता का आरोप लगा है। इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी 5 सितंबर 2023 को दर्ज हुई थी। प्राथमिकी सेक्टर-14 थाना में दर्ज की गई थी।
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