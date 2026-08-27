गुरुग्राम : पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई की अग्रिम जमानत खारिज, जानें क्या है पूरा मामला

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। उन पर करोड़ों रुपये के प्लॉट धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। यह धोखाधड़ी एक मृत व्यक्ति के नाम पर की गई थी। रोशनी बिश्नोई पर इस धोखाधड़ी में संलिप्तता का आरोप लगा है। इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी 5 सितंबर 2023 को दर्ज हुई थी। प्राथमिकी सेक्टर-14 थाना में दर्ज की गई थी।

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