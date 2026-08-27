{"_id":"6a906e227d3d53c9d9072ce5","slug":"video-two-day-vendor-development-program-for-msmes-in-ev-components-in-gurugram-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में ईवी कंपोनेंट्स पर एमएसएमई के लिए दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बढ़ते कारोबार के बीच गुरुग्राम और आसपास के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन एक और दो सितंबर को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट), सेक्टर-3, आईएमटी मानेसर में होगा।

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