फायर कर्मचारियों की मांगों पर दो दिन में आदेश नहीं तो होगा प्रदर्शन

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सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। संघ ने सीवर-सफाई कर्मचारियों तथा अग्निशमन विभाग के अनुबंधित फायरमैन और ड्राइवरों को नियमित करने की मांग की है। राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि यदि अगले दो दिनों में फायर कर्मचारियों की मांगों से संबंधित आदेश जारी नहीं हुए तो महानिदेशक, हरियाणा फायर सर्विस के कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।

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