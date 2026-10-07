{"_id":"6ac66b541dc0b4f7e60c79f3","slug":"video-pollution-threat-to-schools-in-gurugram-pm25-levels-up-to-55-times-higher-than-national-standards-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में स्कूलों में प्रदूषण का खतरा, पीएम 2.5 राष्ट्रीय मानक से 5.5 गुना तक ज्यादा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में शहर के स्कूलों के आसपास बच्चों के वायु प्रदूषण के संपर्क को लेकर राहगिरी फाउंडेशन की अक्तूबर- 2026 में प्रकाशित स्टडी में चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। गुरुग्राम के तीन अलग-अलग स्कूलों में किए गए अध्ययन में स्कूल समय के दौरान पीएम 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानक से 4 से 5.5 गुना तक अधिक पाया गया। वहीं पीएम 10 का स्तर भी निर्धारित सीमा से 4 से 4.4 गुना तक अधिक रहा। पोर्ट में स्कूल खुलने और छुट्टी के समय वाहनों की आवाजाही तथा वायु प्रदूषण के बीच संबंध सामने आया है। सरकारी स्कूल में ए और निजी स्कूल- सी में वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ पीएम 2.5, पीएम 10 और एक्यूआई में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह स्कूल और ऑफिस के आने-जाने का समय एक होने से स्कूलों के आसपास वाहनों की संख्या और उत्सर्जन बढ़ जाता है। इस अवधि में स्कूल बसों की आवाजाही को एक संभावित कारक बताया गया है।

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