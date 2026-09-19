{"_id":"6aae740cd7fc2c314d0983ee","slug":"video-operation-of-five-city-buses-for-gurugram-university-students-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पांच सिटी बसों का संचालन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम जिले के सेक्टर-87 स्थित गुरुग्राम विश्वविद्यालय (जीयू) में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए जीएमसीबीएल द्वारा पांच गुरुगमन सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया है। सुबह के समय विद्यार्थियों को जीयू जाने में परेशानी नहीं होगी। यह सिटी बसें बस अड्डा, गुड़गांव रेलवे स्टेशन व मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से चलेंगी। सिटी बसों का संचालन शुरू होने विद्यार्थियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी और वे समय पर जीयू कैंपस में पहुंच सकेंगे।

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