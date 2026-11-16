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एसपीआर पर एक-एक लेन सड़क पक्की होने से वाहन चालकों को राहत

Mon, 16 Nov 2026 06:08 PM IST
लव कुमार शर्मा
love Kumar Sharma लव कुमार शर्मा
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:08 PM IST
One-lane paved road on SPR brings relief to motorists
एसपीआर पर एक-एक लेन सड़क पक्की होने से वाहन चालकों को राहत घाटा से फरीदाबाद मोड़ तक सड़क पर बिछी बिटुमिन की परत गुरुग्राम। सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) पर वाहन चालकों का सफर अब आसान होने लगा है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से सड़क को बेहतर बनाने के लिए बिटुमिन (तारकोल) बिछाने का काम कराया जा रहा है। इसके तहत घाटा से फरीदाबाद मोड़ तक सड़क पर यह कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं, वाटिका चौक से घाटा मोड़ की ओर जाने वाली सड़क की एक लेन पर तारकोल बिछाने का काम जारी है। जीएमडीए की ओर से इस हिस्से में भी अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष काम को जल्द पूरा करने के लिए प्राधिकरण की टीमें जुटी हुई हैं। सड़क पर तारकोल की नई परत बिछने से वाहन चालकों को आवागमन के लिए एक बेहतर लेन उपलब्ध हुई है। इससे एसपीआर पर यातायात सुगम होने की उम्मीद है।
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