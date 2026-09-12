{"_id":"6aa57b51efcf2cca08020a22","slug":"video-municipal-corporation-sanitation-workers-in-gurugram-will-resume-work-from-monday-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में नगर निगम के सफाई कर्मचारी सोमवार से करेंगे काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारी अभी पूरी तरह से काम पर नहीं आए हैं। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि शहर साफ होने में अभी एक दो दिन का समय लगेगा। 36 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। नगर निगम के सफाई कर्मचारी सोमवार से पूरी तरह से काम पर लौटेंगे। यह फैसला हड़ताल समाप्त होने के बाद लिया गया है।

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