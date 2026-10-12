{"_id":"6accf29087f37b71d906a884","slug":"video-industries-in-gurugram-will-face-increased-difficulties-if-trade-tensions-with-us-escalate-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमेरिका से व्यापारिक तनाव बढ़ा तो गुरुग्राम के उद्योगों की बढ़ेगी मुश्किल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही खींचतान का असर आने वाले दिनों में जिले के उद्योगों पर भी पड़ सकता है। जिले से बड़े पैमाने पर कपड़ा उत्पादों, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान और दवा उद्योग से जुड़े उत्पादों का कारोबार विदेशों में होता है। ऐसे में अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ने या व्यापारिक शर्तें सख्त होने से जिले के निर्यातकों की लागत बढ़ सकती है। इससे विदेशी खरीदारों से नए ऑर्डर मिलने, पुराने ऑर्डर की कीमत तय करने और दूसरे देशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल आ सकती है।

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