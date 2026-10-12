पूजा की दर्दनाक मौत: सहेली संग जा रही थी स्टोर, रास्ते में 'काल' ने रोका रास्ता; अल्मोड़ा से आई थी गुरुग्राम

सड़क पार करते समय हुआ हादसा

घायल अनुराधा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार (11 अक्तूबर) सुबह करीब 9:30 बजे वे दोनों बस से मानेसर पहुंची थीं। मानेसर बस स्टैंड से थोड़ा पहले एक ऑटोमोबाइल शोरूम के सामने बस से उतरने के बाद वे धारूहेड़ा से गुरुग्राम जाने वाली सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान जयपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।