{"_id":"6abcf4e88abc3df814047c1d","slug":"video-huda-market-in-gurugram-five-years-of-disarray-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: पांच साल से अव्यवस्थाओं के बीच हुडा मार्केट, बुनियादी सुविधाओं को तरसे दुकानदार और ग्राहक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम सेक्टर-38 स्थित हुडा मार्केट में विकास के दावों की तस्वीर जमीनी स्तर पर अलग नजर आ रही है। पिछले करीब पांच साल से मार्केट में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। सफाई, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं को लेकर दुकानदार परेशान है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से सड़क किनारे वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं फुटपाथ नहीं होने के कारण पैदल राहगीरों को भी सड़क पर चलना पड़ता है।

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