{"_id":"6afb275b8ecaf8688803d87f","slug":"video-gurugram-dust-laden-trailer-loses-control-and-overturns-onto-a-car-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: अनियंत्रित होकर कार पर पलटा डस्ट से भरा ट्रॉला, हादसे में कार चालक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोमवार की सुबह सुशांतलोक-3 एक्सटेंशन रोड स्थित रेडलाइट के पास डस्ट से भरा ट्रॉला अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया। इससे कार डस्ट के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेक्टर-56 थाने की पुलिस ने ट्रॉला को कब्जे में लिया है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।

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