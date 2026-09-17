{"_id":"6aac11881586fc7362073a87","slug":"video-demolition-and-sealing-of-19-properties-in-sushant-lok-blocks-a-and-b-and-south-city-1-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुशांतलोक के ब्लॉक-ए, बी और साउथ सिटी-1 में 19 संपत्तियों में तोड़-फोड़ व सीलिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बृहस्पतिवार को सुशांतलोक-1 के ब्लॉक-ए, ब्लॉक-बी और साउथ सिटी-1 में 19 संपत्तियों में अवैध निर्माण में तोड़-फोड़ व सीलिंग की गई। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन (डीटीपीई) अमित मधोलिया के नेतृत्व में सुशांतलोक व साउथ सिटी में तीन टीमें कार्रवाई कर रही हैं। अभियान के दौरान रिहायशी क्षेत्र में गेस्ट हाउस, पीजी सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ स्टिल्ट पार्किंग और खुले हिस्सों में किए गए अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सीलिंग व तोड़फोड़ की कार्रवाई की।

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