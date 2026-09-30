{"_id":"6abd408949417c27fe0dd9e2","slug":"video-bulldozers-razed-illegal-encroachments-in-gurugrams-sushant-lok-1-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम के सुशांत लोक-1 में अवैध रूप से किए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में सुशांत लोक-1 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बुधवार को अतिक्रमण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ तोड़-फोड़ व सीलिंग का अभियान चलाया। इस दौरान सुशांत आर्केड मार्केट के कॉमन क्षेत्र से करीब सात-आठ खोखे हटाए गए। वहीं, बी-ब्लॉक में रिहायशी मकानों में चल रहे छह व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया। इस दौरान टीम के साथ पुलिसबल मौजूद रहा।

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