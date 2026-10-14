{"_id":"6acf8e1bfc25eff7ab02c703","slug":"video-students-in-muradnagar-receive-a-message-on-indian-culture-and-respect-for-women-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: मुरादनगर में छात्रों को भारतीय संस्कृति और नारी सम्मान का दिया संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गाजियाबाद: मुरादनगर में छात्रों को भारतीय संस्कृति और नारी सम्मान का दिया संदेश
शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयुध निर्माणी इंटर कॉलेज में कन्या पूजन एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों को भोजन कराया गया और प्रसाद वितरित किया गया। प्रधानाचार्य शिवनंदन तिवारी और शिक्षक-शिक्षिकाओं ने कन्या पूजन कर बच्चों को स्नेहपूर्वक भोजन कराया। उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य, सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और नारी सम्मान के महत्व की जानकारी मिलती है। साथ ही उनमें सेवा, करुणा और आपसी सद्भाव की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।