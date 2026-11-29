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लक्ष्मी सिंह शनिवार दोपहर करीब 12:20 बजे गौतमबुद्धनगर से गाजियाबाद पुलिस कार्यालय पहुंचीं। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजकरन नैय्यर और केशव चौधरी, डीसीपी सिटी धवल जायसवाल, डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी और डीसीपी ट्रांस हिंडन रिजुल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें कार्यालय ले जाया गया, जहां जे. रविंदर गौड़ ने अधीनस्थ अधिकारियों से उनका परिचय कराया और कार्यभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस आयुक्त ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले की कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग से जुड़े प्रमुख मुद्दों की जानकारी ली। साथ ही साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने, महिला अपराधों पर नियंत्रण, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और बीट पुलिसिंग की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर भी जोर दिया।

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गाजियाबाद। वर्ष 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह ने शनिवार को गाजियाबाद पुलिस आयुक्त का पदभार संभाल लिया। करीब चार वर्ष तक गौतमबुद्धनगर की पुलिस आयुक्त रहीं लक्ष्मी सिंह ने शनिवार दोपहर पुलिस मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निवर्तमान पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ ने उनका स्वागत कर औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी।