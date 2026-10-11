{"_id":"6acba9a4177fd80ce50217fc","slug":"video-roadways-bus-hits-a-divider-and-overturns-in-ghaziabad-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में डिवाइडर से टकराकर पलटी रोडवेज बस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली-मेरठ मार्ग पर गंगनहर से आगे पिलर नंबर 969 के पास रविवार सुबह रुड़की डिपो की रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के बाद सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में तीन महिला समेत 23 लोग घायल हो गए। घायलों को मुरादनगर और मोदीनगर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई गई है। हादसे के बाद हाईवे पर करीब एक घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा।

... और पढ़ें