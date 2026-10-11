पत्नी को दूसरे युवक संग पकड़ा: सात माह पहले हुई शादी, विवाद के बाद मायके में थी, पीछा करने पर इस हाल में मिली

पति शांतनु ने पुलिस को दी तहरीर

जस्सी की मौजूदगी से आगे कोई बड़ी अनहोनी टल गई। पीड़ित शांतनु शर्मा ने मसूरी थाने में पुलिस को तहरीर दी है। उसने आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया। शांतनु की शिकायत पर गौरव चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।