पत्नी ने की बर्बरता: गाजियाबाद के खोड़ा में प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या की, 12 घंटे में दोनों गिरफ्तार

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में पति की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मृतक अंशुल अपनी पत्नी निशा के साथ वंदना विहार में किराए के कमरे में रहता था। दोनों नोएडा की एक ही सिलाई कंपनी में काम करते थे।

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पुलिस के अनुसार, निशा और पप्पू उर्फ गंगा भगत के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों अंशुल को रास्ते से हटाकर शादी करना चाहते थे। आरोप है कि इसी योजना के तहत 10 अक्टूबर को पप्पू ने निशा के साथ मिलकर अंशुल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने आरोपी पप्पू की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल एक अवैध तमंचा .315 बोर और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि दोनों से पूछताछ में ये सब खुलासे हुए हैं।