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गाजियाबाद: मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश नागिन गिरफ्तार, पैरों में लगी गोली, 100 से ज्यादा आपराधिक केस

Sun, 11 Oct 2026 06:46 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 11 Oct 2026 06:46 AM IST
सार

गाजियाबाद में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरमान उर्फ नागिन के दोनों पैरों में गोली लगी है। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत हुई।
 

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Nagin a criminal with a reward of Rs 50000 arrested in an encounter shot in the leg facing over 100 criminal c
मुठभेड़ में घायल बदमाश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरमान उर्फ नागिन के दोनों पैरों में गोली लगी है। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत हुई।

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एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि क्राइम ब्रांच और लिंक रोड पुलिस ने यह गिरफ्तारी की। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि कार चोरी के एक मामले में शामिल आरोपी फरमान लिंक रोड पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आने वाला है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संयुक्त टीम बनाई गई। टीम ने सूर्यनगर चौराहे पर नाकाबंदी की और गाड़ियों की जांच शुरू की। अभियान के दौरान, बिना नंबर प्लेट वाली एक सफेद कार आती हुई दिखाई दी।
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पुलिस से मुठभेड़
पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने रुकने से मना कर दिया। इसके बजाय, उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी और तेजी से भाग गया। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। वह राधाकुंज इलाके से होते हुए एक कच्चे रास्ते पर जा रहा था, जहां सड़क आखिरकार एक बंद रास्ते पर आ गई। कोई और भागने का रास्ता न मिलने पर, वह कार से बाहर निकला और पुलिस टीम पर फिर गोली चला दी। खुद के बचाव में की गई जवाबी फायरिंग में, आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई।
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आपराधिक इतिहास और बरामदगी
आरोपी की पहचान फरमान के तौर पर हुई है, जिसे 'नागिन' के नाम से भी जाना जाता है। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें दो दर्जन से ज्यादा लूट, तीन दर्जन से ज्यादा स्नैचिंग और तीन दर्जन से ज्यादा चोरी के केस शामिल हैं। उस पर तीन अलग-अलग मामलों में गैंगस्टर्स एक्ट के तहत भी आरोप हैं। उसके पास से एक अवैध .315 बोर की पिस्टल, इस्तेमाल किए हुए और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा, उसके पास से महंगी कारें चुराने में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण भी जब्त किया गया। आरोपी को चिकित्सीय उपचार के लिए भेजा गया।

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