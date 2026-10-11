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गाजियाबाद: ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति घायल, सिर में गम्भीर चोट लगी, जांच में जुटी पुलिस

Sun, 11 Oct 2026 11:55 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 11 Oct 2026 11:55 AM IST
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Unidentified person injured after being hit by a train
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

मसूरी क्षेत्रांतर्गत कस्बा चौकी क्षेत्रांर्तगत रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति घायल हो गया, गंगनहर रेलवे पुल के पास नूर फार्म के सामने हुई घटना।

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एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति उम्र लगभग 35 वर्ष को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डासना में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है, व्यक्ति के सिर में गम्भीर चोट लगी है, बोल नहीं पा रहा है, पहचान और अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं, घायल व्यक्ति की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

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