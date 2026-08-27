गाजियाबाद में त्यौहारों के चलते पुलिस अलर्ट

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गाजियाबाद में आगामी त्यौहारों को देखते हुए मसूरी पुलिस ने क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में बुधवार शाम को एसीपी मसूरी सुनील कुमार के निर्देशन में पुलिस बल ने नाहल गांव में सघन गश्त और निगरानी अभियान चलाया।

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