फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Power supply disrupted in Trans-Hindon; residents inconvenienced.

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन में बिजली आपूर्ति ठप, लोग परेशान

Fri, 28 Aug 2026 01:59 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Power supply disrupted in Trans-Hindon; residents inconvenienced.
्र
विज्ञापन


साहिबाबाद। टीएचए क्षेत्र में बुधवार को तेज बारिश के बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई। 33 केवी की कई लाइनों और सबस्टेशनों से सप्लाई फेल होने के कारण राजेंद्र नगर, मोहन नगर, श्याम पार्क एक्सटेंशन, अर्थला, शालीमार गार्डन, विक्रम एंक्लेव, कृष्ण विहार कुटी और इंदिरापुरम के कई इलाकों में करीब पांच घंटे तक बिजली गुल रही। जलभराव के कारण फीडरों की पेट्रोलिंग में भी समय लगा, इससे आपूर्ति बहाल होने में देरी हुई।

बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे 33 केवी मोहन नगर सप्लाई फेल होने से श्याम पार्क एक्सटेंशन और जीटी रोड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति 3 घंटे बाधित रही। राजेंद्र नगर निवासी विकास कुमार ने बताया कि भारी बारिश के कारण 33 केवी राजेंद्र नगर-1 लाइन ट्रिप होने से राजेंद्र नगर सेक्टर-2, सेक्टर-3, सेक्टर-5 और गरिमा गार्डन की करीब दो घंटे तक बिजली बाधित रही। वहीं, बारिश में कान्हा उपवन से अर्थला की 33 केवी सप्लाई भी फेल हो गई। इंदिरापुरम के ज्ञानखंड-1, ज्ञानखंड-2 और अभयखंड-1 के लोगों ने भी बिजली कटौती की शिकायत की। निवासी सरिता देवी ने बताया कि बताया कि बारिश के दौरान तो आपूर्ति प्रभावित हुई ही, लेकिन सामान्य दिनों में भी दिन-रात बिजली के आने-जाने की समस्या बनी रहती है। उधर, ऊर्जा निगम जोन तीन के मुख्य अभियंता बृजेश कुमार का कहना है कि 33 केवी लाइन में फॉल्ट होने के कारण समस्या हुई थी और मरम्मत करने में समय लगा।
विज्ञापन

--
भोपुरा इलाके में भी गुल रही बिजली
कोयल एंक्लेव की 33 केवी लाइन मोरटा से सुबह सात बजे फेल होने पर पांच घंटे तक आपूर्ति बाधित हुई थी। इसके अलावा कृष्ण विहार कुटी, डीएलएफ कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में भी समस्या बनी रहीं। निवासी सुनील कुमार ने बताया कि बिजली विभाग ने लाइन की पेट्रोलिंग के बाद करीब 40 मिनट में आपूर्ति बहाल करने की बात कही थी। इसके बाद दोपहर में बारिश के चलते तीन घंटे बिजली गुल रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed